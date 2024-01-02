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Giriş Tarihi: 2.1.2024 22:32 Son Güncelleme: 3.1.2024 09:55

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara'da yakalandığını bildirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Son dakika haberine göre; Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 18 Aralık 2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını duyurdu.

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Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
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