Son dakika: 11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmaların ardından ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şüpheliye yönelik İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde düzenlenen Kafes-28 operasyonu düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin, " Suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik" suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.
"SUÇ ODAKLARININ HER ZAMAN ENSELERİNDEYİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İnterpol tarafından aranan ve Emniyetin yaptığı titiz incelemelerden sonra Türkiye'de olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandığını kaydetti.
11 ilde Kafes-28 operasyonu | Video
Bakan Yerlikaya; "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir.
Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" şeklinde açıklamada bulundu.