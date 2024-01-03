Son dakika: 11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmaların ardından ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şüpheliye yönelik İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde düzenlenen Kafes-28 operasyonu düzenledi.