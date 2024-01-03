Çevre katliamına af yok! 30 TL ücretten kaçtılar milyonlarca lira ceza yediler

Bursa'da çevre yatırımlarını hassasiyetle sürdüren ve alt yapı yatırımlarının yanı sıra yeni yeşil alanları da kente kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan doğayı ve çevreyi kirletenlere karşı da mücadelesini sürdürüyor. Özellikle dere kenarları, orman içleri ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi'nce kent genelinde 14 adet hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden 2023 yılında ton başına 30,00 TL ücret alınırken, sembolik sayılabilecek bu rakamı ödemek istemeyenler ise hafriyat atıklarını çevreye atmaya çalıştı. Kaçak dökümle çevre katliamına yol açanlar hem havadan hem de karadan dijital takip altına alındı. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, Bin 600 kamyon GPS'le takibe alındı.
48 MİLYON LİRA CEZA YAZILDI
Kaçak dökümlerin önüne geçmek için sürece inşaatı yapacak müteahhitleri, hafriyatı taşıyacak firmaları, ilçe belediyeleri ve hafriyat sahalarının işletmesini yapan Burkent A.Ş.'yi de dahil eden Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği 'Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi' ile 2023 yılında da etkili bir mücadele sürdürüldü. Yıl boyunca gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 113 şahıs ve firmaya toplam 47 milyon 862 bin 333 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.
"KÜÇÜK BEDELLERLE HALLEDİN"
Çevre Kanunu'na göre belirlenen ceza miktarları 2024 yılı itibariyle kaçak döküm yapan şahıslara 433 Bin 18 Türk Lirası, firmalara ise 1 Milyon 299 Bin 54 Türk Lirası olarak güncellendi. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa için her bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir birey olarak hepimizin bu konuda yükümlülükleri var. Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, 'bedava yapayım' diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm uyarılarımıza rağmen 2023 yılında 48 milyon TL'ye yakın idari para cezası uygulamak zorunda kaldık" dedi.