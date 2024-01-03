Çevre katliamına af yok! 30 TL ücretten kaçtılar milyonlarca lira ceza yediler

"KÜÇÜK BEDELLERLE HALLEDİN"

Çevre Kanunu'na göre belirlenen ceza miktarları 2024 yılı itibariyle kaçak döküm yapan şahıslara 433 Bin 18 Türk Lirası, firmalara ise 1 Milyon 299 Bin 54 Türk Lirası olarak güncellendi. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa için her bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir birey olarak hepimizin bu konuda yükümlülükleri var. Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, 'bedava yapayım' diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm uyarılarımıza rağmen 2023 yılında 48 milyon TL'ye yakın idari para cezası uygulamak zorunda kaldık" dedi.