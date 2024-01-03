Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık: 255.8 milyar dolar

RİYAD'DAKİ SÜPER KUPA KRİZİNE NET YORUM:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir otelde düzenlenen "2023 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuştu:Türkiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişmeye, yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor. Rahatsız olanlar var ama biz onlara değil işimize bakacağız. Terörden darbe girişimine, sokak olaylarından kur ataklarına kadar yakın geçmişimizde maruz kaldığımız sıkıntıları dikkate aldığımızda, ekonomide elde ettiğimiz başarıların ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.2023 ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0.6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık. Yola çıktığımız 2002'de aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21.3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. 2024'te mal ve hizmet ihracatımızın 375 milyar doların üstüne çıkabileceğine inanıyoruz.Türkiye, bunu başaracak güce, kabiliyete ve imkâna fazlasıyla sahip. İhracat süreçlerinin dijitalleştirilmesine katkı sağlayacak yerli ve milli bir platform olan Türkiye e-İhracat Platformu'nu hayata geçiriyoruz. Tüm bu adımlarla amacımız, Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçımızın ayak basmadığı ülke bırakmamaktır. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz. Bugün elde ettiğimiz başarılar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha yüksek rakamlara, çok daha göz kamaştırıcı neticelere hep birlikte ulaşacağız. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 255.8 milyar dolarlık rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum.Son birkaç yıla bakıldığında tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgını, küresel tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna Savaşı, hammadde ve enerji krizinin bile Türkiye ekonomisinin hızını kesemedi. Önceki yıl, yani 2022'de yüzde 5.5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2.4 puanla ihracatımızdan geldi. 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 oranında büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi devam ettirdik.TÜRKIYE İhracatçılar Meclisi çatısı altında yer alan 61 ihracatçı birliği ve sayısı 120 bini aşan ihracatçı başta olmak üzere, bu rekora ulaşılmasında payı olan herkesi tebrik ediyorum. Tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum. İhracatçılarımıza yeni destek paketleri, yeni hizmetler sunmanın hazırlıklarını yapıyoruz. 2023'te mal ve hizmet ihracatçılarımıza 11.6 milyar lira destek sağladık. İhracat desteklerine tahsis ettiğimiz bütçeyi 2024'te iki katına çıkartıyoruz.Ülkemizinekonomik, diplomatik kazanımlarını daha da geliştirmek istiyoruz. Müdahalelere rağmen komşularımızla ilişkilerimizi kazan-kazan çerçevesinde yürütmeye devam ettik. Hiçbir dostluk elini geri çevirmedik. Bundan geriye gidiş kesinlikle yok. Türkiye dostlarının sayısını artıracak. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik.İstanbul Ambarlı Limanı'na bağlanan Başkan Erdoğan, 2024'ün ilk ihracat gemisini "Hayırlı yolculuklar" diyerek uğurladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Erdoğan'a hediye takdim etti.Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kararlılıkla sürecek. Tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başladı. Milletimizin cebindeki parasına kasteden açgözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyon meselesini vatandaşımızın gündelik hayatından çıkaracağız.2002'deaylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21.3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 30'a yükseldi. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz şöyle: 59.4 milyar dolar ile İstanbul, 30.7 milyar dolar ile Kocaeli, 23.8 milyar dolar ile İzmir, 17.7 milyar dolar ile Bursa, 12.5 milyar dolar ile Tekirdağ.YAZaylarında turizmi baltalamaya yönelik kampanya yürütüldüğünü gördük. Şimdi benzer bir durum spor üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldı. Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Nefret söylemleriyle İslam düşmanlığına varan bu furyaya, pespaye siyasetle muhalefet gönüllü figüranlık yapıyor.Ülkemizin en önemli ticari ortaklığı olan ülkelerin hedef alınması asla tesadüf değildir. Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak, Allah'ın izniyle bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.