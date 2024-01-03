Hablemitoğlu suikastı sanığı Bozkır’a gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi davasının sanıklarından Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltına alındığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Hablemitoğlu suikasti davasından tahliye edilen Bozkır'ın "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunduğu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığı kaydedildi. Bozkır, Şanlıurfa'da soğan kamuflajıyla DEAŞ'a bomba yapımında kullanılan infilaklı fitil taşıyan TIR ile ilgili açılan davada hüküm giymesinin ardından firar etmişti.