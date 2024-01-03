Yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılacak partileri duyurdu. Buna göre seçime girmeye hak kazanan 36 siyasi parti şöyle sıralandı: Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, DSP, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, HÜDA-PAR, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, MHP, Milli Yol Partisi, Sol Parti, TİP, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Zafer Partisi ve Saadet Partisi. ANKARA