31 Mart yerel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıkıyor

Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak. Seçmen listeleri de bugün itibarıyla askıya çıkacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi.

Seçmenler, 17 Ocak'a kadar bilgilerini kontrol edebilecek

Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi bugün başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

Kaydı bulunmayanlar nüfus müdürlüklerine başvurabilecek

Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.