Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sivil anayasa hedefimiz var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. MİT'in MOSSAD operasyonlarını değerlendiren Tunç, "34 gözaltı var, 12 işi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hakkında işlem yapılanların sayısı 100'ü geçmiş durumda" açıklamasını yaptı.

Yargıtay'ın Can Atalay kararını da değerlendiren Adalet Bakanı Tunç, "Uzun süredir konuşuldu. AYM'nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz kararı verdi. Burada Yargıtayımızın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi. Son karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Bu süreçten sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz onların vereceği karar" ifadelerine yer verdi. Bakan Yılmaz Tunç, bir kez daha sivil anayasaya vurgu yaparak "Sivil anayasa hedefimiz var. Özgürlükleri güçlendiren düzenlemeleri hayata geçirdik" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, kamuda torpil iddiasına ilişkin açıklamalarına da değindi. Tunç, "Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir" dedi.