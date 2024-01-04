Eğitim şehitleri unutulmadı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan öğrenciler Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya için, saldırının 16'ncı yıldönümünde, olayın yaşandığı Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde anma töreni düzenlendi.Eren Şahin Eronat'ın annesi AK Parti eski Milletvekili Oya Eronat'ın da katıldığı törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavet edildi.Törende konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kalleş saldırıda 16 yıl önce 6'sı öğrenci 7 vatandaşın şehit olduğunu belirterek, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemizi cansiperane şekilde yürüteceğiz" dedi. Törenin sonunda şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu yere kırmızı karanfiller bırakıldı. Törende konuşan eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, terör saldırısından oğlunun da aralarında olduğu Diyarbakır'ın 7 evladını kaybettiğine dikkat çekti.Geçmişte çok büyük acılar yaşadıklarını belirten Eronat, bugün sadece çocuklarını anmadıklarını söyleyerek, "Çocukları dağa götüren PKK, dağa götüremediği çocukları da bu dershanenin önünde olduğu gibi bombalarla katletme yoluna girmiştir. Bugün burada çocuklarımızla beraber öldürülüp Tunceli çayına atılan Necmettin öğretmeni, dili evrenseldir dediğimiz müzik öğretmeni Aybüke öğretmeni ve tüm eğitim şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.