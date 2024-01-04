Mersin soruşturması örnek olsun bu zulüm cezasız kalmasın

31 Mart 2019 yerel seçim sonrası HDP'ye kadro açmak için 4 bin 500 kişiyi işinden eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan soruşturma, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmeğinden edilen işçiler için de umut oldu. Yerel seçimlerde "Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Namus sözü" diyen CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da 3 binden fazla kişinin işine son vermişti. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi tarafından işten çıkarılarak mağdur edilen işçiler de, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmanın aynısının Adana ve diğer CHP'li belediyelere de açılmasını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.15 yıl hizmet verdiği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tazminatsız işten çıkarılan biri otizmli 3 çocuk babası Fethi Ahmet Tümtaş (45), Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açıldığını SABAH'ın haberinden öğrendiğini belirterek , "İşten çıkarıldıktan sonra eşim erken doğum yaptı yavrum günlerce kuvözde kaldı. Otizmli oğlumun eğitimi yarım kaldı.Bu karar Mersin'de işten çıkarılan kardeşlerimizin yüreğine su serpmiştir. Aynı soruşturmanın Adana Büyükşehir Belediyesi için de başlatılması en büyük dileğimizdir. Adana'da da benzer sayıda kişi işinden edildi, haksız yere ekmeklerinden oldu. Çıkarılan arkadaşlarımızın yerlerine alınan personelin sahada olmadığına dair söylemler var. Bir an önce Adana'da da böyle bir soruşturmanın başlatılması artık kaçınılmaz" diye konuştu.2016'da engelli kadrosunda işe giren önce çağrı merkezinde daha sonra temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Derya Sönmez de (47) Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesi tarafından gerekçe gösterilmeden ekmeğinden olanlardan biri. Haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Derya Sönmez, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma diğer CHP'li belediyelere de açılsın. 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Size namus ve şeref sözü veriyorum' dedikten sonra 'Masalarda oturacak yer yok' diyerek bizleri çıkartıp yerlerimize binlerce insanı işe aldılar. Bunların yüzünden işten çıkarılan arkadaşlarımızın yuvaları dağıldı, perişan oldular" dedi.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve başladıktan bir ay sonra 10 Mayıs 2019'da Ramazan Bayramı'na bir ay kala 1750 kişiyi işten çıkartarak bayramı işçilere zehir etmişti. Karalar, toplamda 3 bin kişiyi ekmeğinden etmişti.