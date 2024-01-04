Provokasyona malzeme yapıldı: O sancak vatan sancağı

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne katılan vatandaşların bazılarının yeşil renkli Arapça "kelime-i tevhid" bayrağı taşıması kimi kesimlerin tepkisine neden olurken, sancak bazı kesimlerce propagandaya alet edildi. Hatta söz konusu bayrağı taşıyan bir vatandaş, "Biz Türk'üz" diyen bir genç tarafından yumruklandı.Osmanlı'dan günümüze dek gelen bazı geleneklerin farkında olmayanlar, Arapça olan her şeyi laik cumhuriyete düşmanlık olarak değerlendirirken, Türk Donanma Komutanlığı envanterine giren gemilerin en yüksek yerine Osmanlı'dan bu yana devam eden bir gelenek gereği Kuran-ı Kerim yerleştiriliyor. Türk donanması, birçok köklü geleneği bugün de yaşatmayı sürdürüyor.Donanmada her komut besmele ile başlarken Kurban Bayramı'nda veya ciddi bir tehlike atlatıldığında mutlaka gemi adına kurban kesiliyor. Kurbanın kanı demir loçasından akıtılıyor ve personelin alınlarına sürülüyor.Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türk Donanması'nın Osmanlı'dan günümüze milletin köklü geleneklerini bugün dahi nasıl yansıttığını belirterek, "Gemiye ilk önce Kuran-ı Kerim girer. Su üstü gemilerimizde ana direğin en üst noktasına, denizaltılarda ise inşa edilirken omurganın içine özel bir muhafaza ile Kuran-ı Kerim yerleştirilir. Gemilerimizin bir fırtına veya tehlike atlattığı durumlarda mürettebatın yaptığı ilk iş Kuran-ı Kerim'in yerinde olup olmadığına bakmaktır. Kuran-ı Kerim'in gemilerimizi koruduğuna inanılır.Milli denizaltı Piri Reis'e hem yapımı hem de havuza indirme töreninde Barbaros Hayreddin Paşa sancağı olarak bilinen, üzerinde Saff Suresi'nde geçen "Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih! Haydi müminleri müjdele" ayeti, Davut Yıldızı ve İslam'ın ilk dört büyük halifesinin yazılı olduğu sancak asılmıştı.Kelime-i tevhidin anlamı "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" cümlelerinden oluşurken, "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir" şeklinde Türkçe'ye çevriliyor. Kelime-i tevhid olarak ifade edilen bu cümle, İslam'ın en önemli inanç esasını oluşturuyor.