Şampiyon meleklerin davasında ilk duruşma

Kahramanmaraşmerkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde yıkılan ve voleybol turnuvasına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel ile ilgili açılan dava başladı. Davanın ilk duruşması dün Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Yapı sahiplerinin de aralarında bulunduğu, 5'i tutuklu 11 kişinin yargılandığı davaya, hayatını kaybeden 26'sı öğrenci 72 kişinin yakınları ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel de katıldı.Tutuklu yargılanan otel sahibi Ahmet Bozkurt SEGBİS ile yaptığı savunmasında, "Ben binayı en doğru şekilde yaptım ama asrın felaketi yaşandı, 850 bin bina nasıl yıkıldıysa benim otelim de o şekilde yıkıldı. Atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Yan binayı otele dâhil ettiğimizi iddia ediyorlar. Bu yalan. Kaçak kat çıkılmadı, su sızıntısı engellemek için bir alan yarattım. Otelimde usulsüz yapılan hiçbir şey yok" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ise yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden yaklaşık 50 bin kişinin arasında KKTC vatandaşları ve "şampiyon meleklerin" de bulunduğunu söyledi. 100 kişilik heyetle Adıyaman'a gediklerini ifade eden Üstel, "Dava bizim için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce Türk adaletine güveniyoruz. Suçluların alacakları cezalar diğer davalarda emsal olacak. Bundan dolayı da önemli. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır" dedi. Şampiyon Melekler Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise "Deprem sanıklarının tümü cinayetle yargılanmalıdır" dedi.Bilirkişi raporunda, otelin apartman olarak tasarlanıp otele çevrildiği ve ruhsatsız bölümlerinin olduğu ortaya konulmuştu. Davada yargılanan 11 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası isteniyor.