Savunma sanayiinde zirve rotası hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı bir yıl aradan sonra Külliye'de gerçekleştirildi. Toplantıda, savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve 2024 için yol haritası belirlendi. 2 saat süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Toplantıda askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.EnvanterdekiİHA/SİHA'lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı.MilliMuharip Uçak KAAN'ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimleri görüşüldü ve gerekli kararlar verildi.Platformprojelerinin yanı sıra yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.2023göre % 27'lik bir artışla 5.5 milyar dolarlık rekor bir seviye ve kilogram başına ortalama 65 doları aşan ihracat ile savunma sanayii ekonomiye katkı sağladı. Savunma sanayii ürünlerine duyulan güven artışıyla önceki yıl ihracat yapılan ülke sayısı 176 iken bu yıl itibarıyla 185'in üzerine çıktı.Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak kritik adımlar bir kez daha vurgulanarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yerli ve milli teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi./ANKARA