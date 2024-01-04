Sıfır Atık tasarrufu 6 yılda 100 milyar liraya ulaştı

cama kadar birçok atığın geri dönüşümünde dünyaya örnek olan Sıfır Atık Projesi, 6 yılda Türk ekonomisine tarihi bir katkı sağladı. 2017'den bu yana yaklaşık 47 milyon ton atık ekonomiye kazandırılırken, bu süreçte tasarruf edilen miktar 100 milyar lirayı buldu. Her 3 atıktan biri ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Yaklaşık 110 milyon varil petrol tasarruf edildi. 434 milyona yakın ağaç kurtarıldı. 47 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. 5 milyon ton sera gazı salımı önlendi. 2023 yıl sonu itibarıyla geri kazanım oranı yüzde 35'e yükselerek zirveyi gördü. Böylelikle her 3 atıktan en az birinin geri dönüşümü sağlandı. Bakanlık, 2035 hedefini "yüzde 60" olarak belirledi.6 yıllık süre zarfında 172 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni hayata geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 19 milyonu aşkın vatandaşa da eğitim vererek geri dönüşümün ülke ekonomisi ve küresel iklim için önemini anlattı. Proje başlangıcından bu yana toplanan 47 milyon ton atık ise bakanlık tarafından lisanslandırılan işletmelerce dönüştürüldü ve ekonomiye yeniden kazandırıldı.Türkiye Yüzyılı'nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi, 6 yıl içinde 434 milyona yakın ağacın kurtarılmasına vesile oldu. Bu süreçte 5 milyon ton sera gazı salımı önlendi, yaklaşık 110 milyon varil petrol tasarruf edildi. Tarihi başarılarıyla dünya çapında da adından söz ettiren proje sayesinde, 30 Mart tarihi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmişti.