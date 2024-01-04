TÜGVA İstanbul’dan ‘Kudüs İşgal Altında Ya Kalbimiz?’ programı

Atatürk Kültür Merkezi 2 Ocak Salı akşamı tarihi bir programa ev sahipliği yaptı. TÜGVA İstanbul öncülüğünde ve sponsorluğunda, Deniz Feneri ve Mavi Marmara Derneği ortaklığında Yücel Arzen ve Orkestrasına 7 farklı ülkeden sanatçının eşlik ettiği 'Kudüs İşgal Altında Ya Kalbimiz?' konulu konser programı gerçekleştirildi. 1 Ocak sabahı gerçekleştirilen Galata eyleminin devamı niteliğinde olan programda Besteci ve 28'nci dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen konser verdi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Mavi Marmara Kadın Kolları Başkanı ve Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüzü Hatice Karasakız, Deniz Feneri Genel Merkez Yöneticilerinden Hayrettin Akbaba ve birçok STK temsilcisi katıldı.
SANATÇILAR TÜRKÇE ÖZGÜRLÜK KONUŞMALARI YAPTI
Arzen Orkestrasına Srilanka'dan Maslama Muhammed Munas, Kazakistan'dan Gulcan Korganbegova, Polonya'dan Monika Bulanda, Suriye'den Bayda ve Alaa Alkhatib, Kongo'dan Enzo Ikah, Irak'tan Ahmed Adel ve Afganistan'dan Basir Ahmed Turan eşlik etti. Her sanatçı kendi coğrafyalarına ait özgürlük şarkılarını seslendirdi. Sanatçıların tamamı eserlerini seslendirmeden önce Türkçe olarak Filistin ve özgürlük ile alakalı konuşmalar yaptı.
'HÜRRİYET ŞARKILARI ANCAK İSTANBUL'DA SÖYLENEBİLİRDİ'
Programda konuşma yapan Yücel Arzen şunları söyledi: "100 yıl önce Anadolu'yu karış karış dolaşan Mehmet Akif, Türk Milletini İstiklâl Harbine çağırırken (Hatırlayınız Narullah Camii'nde yaptığı konuşmayı) ve insanlara yeniden diriliş şarkıları söylerken şunları söylüyordu; "İstiklâl ve hürriyetiniz yoksa, istiklâl ve hürriyet için verilen bir kavganız, cihadınız yoksa… Bir hayatınız da yoktur! Biz hürriyetimizin koşulunu Srilanka'dan Kongo'ya, Suriye'den Kazakistan'a, Polonya, Irak, Afaganistan'a, yani dünyanın bütün mazlumlarına, onların kırılmış heveslerine, zalimlerin incittiği gururlarına, insanlık onurlarına ve elbette yine onların yeniden dirilişine, ayağa kalkma metanetlerine, kısılmış sesleri ile söyleyecekleri hürriyet şarkılarına bağladık. O hürriyet şarkıları ki burada ancak İstanbul'da söylenebilirdi!"
'MOTTOMUZ NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN'
TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen ise şunları dile getirdi: "Geçtiğimiz gün Galata Köprüsünde bir tarih yazıldı ve sizlerle birlikte bu tarihi ana şahitlik ettik. Özgür Filistin bizim açık ve net bir şekilde davamızdır. Bugün de burada hürriyet sevdamızı 7 farklı coğrafyadan 7 farklı dilde 7 farklı sanatçımız ile şarkılarla dile getirdik. Başta Sayın İstanbul Valimiz Davut Gül Beyefendi ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olmak üzere teveccüh gösterip katılan tüm misafirlerimize yürekten şükranlarımız sunuyoruz. Mottomuz, Nehirden Denize Özgür Filistin!"