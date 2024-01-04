TÜGVA İstanbul’dan ‘Kudüs İşgal Altında Ya Kalbimiz?’ programı

'HÜRRİYET ŞARKILARI ANCAK İSTANBUL'DA SÖYLENEBİLİRDİ'

Programda konuşma yapan Yücel Arzen şunları söyledi: "100 yıl önce Anadolu'yu karış karış dolaşan Mehmet Akif, Türk Milletini İstiklâl Harbine çağırırken (Hatırlayınız Narullah Camii'nde yaptığı konuşmayı) ve insanlara yeniden diriliş şarkıları söylerken şunları söylüyordu; "İstiklâl ve hürriyetiniz yoksa, istiklâl ve hürriyet için verilen bir kavganız, cihadınız yoksa… Bir hayatınız da yoktur! Biz hürriyetimizin koşulunu Srilanka'dan Kongo'ya, Suriye'den Kazakistan'a, Polonya, Irak, Afaganistan'a, yani dünyanın bütün mazlumlarına, onların kırılmış heveslerine, zalimlerin incittiği gururlarına, insanlık onurlarına ve elbette yine onların yeniden dirilişine, ayağa kalkma metanetlerine, kısılmış sesleri ile söyleyecekleri hürriyet şarkılarına bağladık. O hürriyet şarkıları ki burada ancak İstanbul'da söylenebilirdi!"