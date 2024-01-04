Türkiye’nin ilk astronotu uzaya gidiyor! Bakan Kacır duyurdu: Tarih netleşti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım sürüyor.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirterek, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı da sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.