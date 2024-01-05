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Giriş Tarihi: 5.1.2024 19:26 Son Güncelleme: 5.1.2024 19:31

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul’a geldi. ABD’li bakanın Türkiye’deki temasları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul’da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turuna başladı. Blinken akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

BLINKEN ORTA DOĞU TURUNA ÇIKTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da
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