CHP’li başkan sorulardan çekinip mikrofon kapattırdı

CHP'liBilecik Belediyesi'nde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Son belediye meclisi toplantısında, AK Parti, MHP ve İP'li meclis üyeleri, 554 milyon liralık bütçeye rağmen kentte verilmeyen hizmetlerle ilgili Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na soru sormak istedi. Toplantının canlı yayınlanması nedeniyle cevap vermekten çekinen Subaşı, soruların yazılı olarak verilmesini istedi.AK Partili meclis üyesi Muhammed Karadayı soru sorduğu sırada ise mikrofonu kapatıldı. Karadayı, "Mikrofonlarımız kapatıldı, susturulmaya çalışıldık. Sorgulanmaktan niye çekiniyorlar anlayamıyoruz" dedi.