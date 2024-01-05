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Giriş Tarihi: 5.1.2024 15:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Fethi Sekin paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 yıl önce adliye önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i andı.

DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Fethi Sekin paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Fethi Sekin için hazırlanan videoyu paylaşarak şöyle dedi:

"Adı Fethi Sekin'di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. 3 evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesi'ni kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Fethi Sekin paylaşımı
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