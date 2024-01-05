MHP’den gazeteciler için yeşil pasaport teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi Meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdemir, kanun teklifinin gerekçesini de paylaştı. Teklifin gerekçesinde, "Ülkemize karşı yürütülmeye çalışılan karanlık ve kirlik emelleri engelleyebilecek mekanizmaların hızlı çalıştırılabilmesi ile doğru bilginin etkin yayılabilmesi adına, akıl ve vicdan sahibi, vatansever basın mensuplarımızın yurt dışında görevlerini daha rahat icra edebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan yüksek yetkinliğe sahip medya diplomasisinin geliştirilebilmesi için ehemmiyet arz eden bir husustur. Bu kapsamda da mesleklerinde 15 yılı doldurmuş ve basın kartına sahip, terör suçlarına bulaşmamış basın mensuplarımıza hususi pasaportun temin edilmesi önem arz etmektedir" denildi.