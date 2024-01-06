12.5 kilo Bonzai ve 33 silahla yakaladılar

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; H.Y. isimli bir şüpheliyi üzerinde 135 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan arandığı ortaya çıkan H.Y.'nin uyuşturucu maddeyi Sultanbeyli İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiği tespit edildi ve adrese baskın yapıldı. Adres sahibi H.D. de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 12 kilo 585 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 33 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. H.Y. ve H.D. tutuklandı.