Batman’da sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapanlara operasyon: 7 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesapları belirlendi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik kent merkezinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 GÖZALTI
Sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerinden emniyet işlemleri devam ediyor.