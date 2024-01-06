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Giriş Tarihi: 6.1.2024 11:14

Batman'da sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapanlara operasyon: 7 gözaltı

Batman’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İHA
Batman’da sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapanlara operasyon: 7 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesapları belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik kent merkezinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI

Sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerinden emniyet işlemleri devam ediyor.

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Batman'da sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapanlara operasyon: 7 gözaltı
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