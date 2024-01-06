Sarıkamış Harekâtı'nın 109. yıldönümünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce genç, üç gün boyunca şehitleri anacak. Dün Doğu Ekspresi'nin şehitler için yola çıkmasıyla başlayan programda, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi. Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde mevlit okutuldu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan katılımcılar meşaleli yürüyüşe başlayarak Sarıkamış Şehitlerini andı.Bugün de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki 'Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapılacak. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın son günü olan 7 Ocak Pazar ise "Bu toprakta izin var" sloganıyla anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanında toplanacak katılımcılar saat 10.00'da yürüyüşe geçecek. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Çelik Kanatlar gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk gösterisi ile son bulacak. Kayak merkezinde meşaleli kayak gösterisi, akabinde mapping 3D gösterisi yapılacak. Bakan Bak, geçtiğimiz günlerse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başvuru yapacak 50 gence Doğu Ekspresi'yle yürüyüşe katılma fırsatı tanıyacaklarını duyurmuştu. Etkinliğe başvuran gençler arasından seçilen 50 genç de Sarıkamış Ekspresi ile ecdadını ve şanlı tarihini anma imkânı buldu.