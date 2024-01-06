Değerlerimize savaş açanların hevesleri kursaklarında kalacak

Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "6992 Polisin Göreve Başlaması ile 1573 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni" etkinliğinde konuştu:Neredeyse her anımız mücadeleyle geçti. Çok büyük zaferleri de, çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizi tarihten silme hesaplarını parçalayıp atarak kurmuş olduğumuz cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan PKK terörü ve FETÖ belasına kadar nice olaylara maruz kaldık. Hamdolsun hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.Son 10 yıla baktığımızda bu gerçeğin onlarca, yüzlerce örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek, hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Gezi olaylarındaki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi. Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETÖ'nün 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi. Çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi.Geçmişte sağcı-solcu, Alevi-Sünni, ilerici-gerici, Türk-Kürt kavramı üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerinden biriydi. Şimdi ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden bunun yeniden sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz daha önceki oyunları nasıl bozduysa bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir.Organize suç örgütlerinin nasıl tepelerine binmişsek, vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımızın ötesinden başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüze çıkardığı engelleri nasıl aştıysak önce 2023 hedeflerimizle şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin ufkunu nasıl genişletip derinleştirdiysek, değerlerimize savaş açanların heveslerini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız. Bu tezgâhı inancımıza ve kültürümüze aykırı olmanın yanında milli çıkarlarımıza da darbe vuracak şekilde yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına da rıza göstermeyeceğiz.Türkiye terör sınamalarının üstesinden geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün terörle, suçla, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili başarılarını yakından takip ediyoruz. Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyetimiz, Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini neredeyse ordularından bile daha büyük insan gücüne ulaşmıştır. İstanbul'u güvence altına almak için ne yapsak azdır. Bugün şehadetinin 7. yıldönümünü idrak ettiğimiz şehit polis memuru Fethi Sekin'le birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Şehrimize yeni atanan polislerimize, görevlerinde başarılar diliyorum.BAŞKAN Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin, hem Ukrayna'da hem de Filistin'de akan kanın durması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun gayret gösterdiğini, tahıl koridorunun yeniden yapılandırılarak işler hale gelmesi için diplomatik temasları sürdürdüğünü söyledi. Başkan Erdoğan, Mahmud ile yaptığı görüşmede ise Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.