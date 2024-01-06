Türkiye uzaya ‘gece yarısı’ çıkacak

Türkiye'nin 17 Ocak'ta başlayacak olan ilk insanlı uzay misyonu için geri sayım sürerken, uzay aracının fırlatılma saati de belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Dragon uzay aracının, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de fırlatılacağını duyurdu. Florida Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi anlar, birçok televizyon kanalından canlı yayınlanacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak tarihe geçmeye hazırlanan Alper Gezeravcı, 9 aydır devam eden eğitimlerini önceki gün tamamladı.Gezeravcı'nın 17 Ocak'a kadar karantinada tutulup, planlı bir uyku düzeni ve diyet listesi eşliğinde hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi. Misyon kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı deneye imza atacak olan Gezeravcı'nın 31 Ocak'ta dünyaya dönmesi planlanıyor. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotu uzaya taşıyacak uzay aracının yaklaşık 1.5 gün sürecek yolculuğun ardından19 Ocak Cuma günü saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.Alper Gezeravcı ise "Gelecek nesillerimizin özgüvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz" dedi. Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı ve PTT, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu için özel bir hatıra pulu tasarladı.