10 yıl önce Türkiye’nin en genç belediye başkanıydı... Tokat’a yeniden aday oldu

2014 Yerel Seçimlerinde 37 yaşındayken AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı seçilen ve o dönem Türkiye'nin en genç belediye başkanı ünvanını alan Eyüp Eroğlu, 10 yıldır sürdürdüğü görevinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tokat'ta yeniden aday gösterildi.

37 yaşında Tokat Belediye Başkanlığı koltuğunu 'Türkiye'nini en genç belediye başkanı' ünvanıyla devralan Eyüp Eroğlu, 2014 yılı yerel seçimlerinde de seçildikten sonra 2019 seçimlerinde tekrar Tokat Belediye Başkanlığına seçilmişti. Tokat'ın 10 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Başkan Eroğlu, 47 yaşında 3. kez Tokat'ın belediye başkanlığına aday gösterildi.

Eyüp Eroğlu kimdir?

1977 yılında Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etti.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.

2010 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü. 2014'te AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 Yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi ve halen görevine devam etmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.