AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu oldu

JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Siyasî hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başladı. 2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yönetiminde görev aldı. 2015 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak seçildi. 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde tekrar MKYK Üyesi seçildi. İskenderoğlu, aynı zamanda Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı ve İl Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerini de yürütmektedir. Jülide İskenderoğlu evli ve 1 çocuk annesidir.