Başkan Erdoğan AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor

Son dakika haberi... Temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları bugün açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde adayları açıklıyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aday açıklama toplantımıza teşrifleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz günlerde vefat eden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Uysal'ı rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini rahmetle anıyorum.

İsrail'in alçakça saldırıları sonucu şehit düşen çoğu kadın ve çocuk 23 bin Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Zalimlerden hesap sorulması için gereken hukuki adımların hepsini atacağız.

İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da, birileri istiyor diye biz mazlumlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Bugün Suriye'de Kudüs'te Irak'ta ne işiniz var diyenlere inat Filistinli kardeşlerimizin yanına dimdik duracağız. Yeni yıla Galata Köprüsü'nde dimdik duran 250 bin kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bugün burada, 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 belediye başkan adayımızı tanıtmak için buradayız. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler sonucunda belirledik. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikime ve donanıma sahibiz. Gerçekten de 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayata geçirmiş bir kadroyuz. Vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen, belediyecilikte adeta destan yazdık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Şehirlerimizin makus tarihlerini nasıl ttersinine çevirdiysek, ülkemizin demokrasi eksikliğini gidermek için harekete geçtik.

Çöpten, çamurdan, çukurdan İstanbulumuzu nasıl temizlediysek, tüm illerimizde bu temizlik için yola çıktık.