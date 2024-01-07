Erzurum’da bir ilk! Sekmen 3’üncü kez aday gösterildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında Erzurum'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmenle bir dönem daha devam kararı aldı. İki dönem Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Mehmet Sekmen 31 Mart Mahalli seçimlerinde bir kez daha aday oldu. AK Parti Mehmet Sekmen'i 3. dönem için Erzurum'dan aday gösterdi.

ERZURUM'DA BİR İLK

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mehmet Sekmen, AK Parti tarafından 3'ncü kez başkanlığa aday gösterildi. Başkan Sekmen, 31 Mart seçimlerinde seçilme başarısı göstermesi halinde 3 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan ilk isim olarak adını Erzurum'un siyasi tarihine yazdıracak.

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sekmen, finans yönetimi konusunda uzmanlık kazandı. 1985 yılında mali müşavir oldu. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu'nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento'da devam etti. Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yıllarında yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye'nin en başarılı 'Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi. Spor hayatında da önemli başarılara imza atan Başkan Mehmet Sekmen, 10 yıl Kartalspor Futbol Kulübü'nün Başkanlığı görevinde bulundu.

Kartalspor'un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3. Lig'den Süper Lig'e çıkararak kentin sosyal yaşamı olan sporda da hayata geçirdiği dev projelerle Erzurum'un spor şehri olmasında aktif rol aldı.