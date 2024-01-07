Kolonlar çatlak demirde korozyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) geçtiğimiz yıllarda "yeniledik" dediği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 'Yüksek Teknoloji Merkezi'ne dönüştüreceğini iddia ettiği Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alarm veriyor. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan otogarın beton kolonlarında derin çatlaklar, dökülen sıvalar, ortaya çıkan paslı demirler tedirginlik yaratıyor.Otogarda bazı köprü kolon ve kirişlerde ciddi bir korozyon oluştuğu da belirlendi. Vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan ederken, uzmanlar ise korozyonun devam etmesi durumunda 10-15 yılda taşıyıcı kolon ve kirişlerin taşıma güçlerinin yarısını kaybettiğini belirtti. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yurdakul Aygörmez, SABAH'a yaptığı açıklamada korozyona karşı mutlaka önlem alınmasını belirtti ve şunları söyledi: "Depreme karşı performansı korumak için korozyona karşı problem oluşturan yerler varsa kolon ve kirişlerde mutlaka güçlendirme yapılırken yalıtımın da dikkate alınması gerekmektedir. Beklenen İstanbul depremi öncesinde mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir." Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu, 29 Haziran 2019'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın şehir dışına taşınarak alanın büyük teknoloji merkezine dönüştürüleceğini iddia etmişti. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen bu sözleri destekleyecek bir çalışma başlatılmadı.