BAŞKAN ERDOĞAN' A VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Adaylığına ilişkin konuşan Kurum, en başta böyle yüce bir görev için kendisini aday gösteren Başkan Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Murat Kurum'u telefonla arayarak İBB Başkan Adaylığından dolayı tebrik etti.