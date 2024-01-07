Haberler Gündem Haberleri MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu
Giriş Tarihi: 7.1.2024 22:28 Son Güncelleme: 7.1.2024 22:29

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u telefonla arayarak tebrik etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a tebrik telefonu

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme çalışmasında sona gelindi. AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adaylarını açıkladı. İstanbul'un adayı ise Murat Kurum oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN' A VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Adaylığına ilişkin konuşan Kurum, en başta böyle yüce bir görev için kendisini aday gösteren Başkan Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Murat Kurum'u telefonla arayarak İBB Başkan Adaylığından dolayı tebrik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
MHP lideri Devlet Bahçeli'den İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a tebrik telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA