Sarıkamış gururu

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri dün Kars'ta görkemli törenlerle yapıldı. Kahramanları anmak için Ankara Tren Garı'ndan başlayan yolculuk Sarıkamış Tren Garı'nda son buldu. 25 saat süren yolculuğun ardından Ankara'dan gelen gönüllü gençleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve vatandaşlar bayraklarla karşıladı. Trende 200'ü genç 260 kişi vardı. Bakan Bak, "Sarıkamış, bizim tarihimizde Allahuekber Dağları'nda bu vatanı korumak için canını feda eden şehitlerimiz için çok kıymetli bir yer. Sarıkamış'a her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimizi getirerek onlarla beraber bu toprağa şehit düşmüş ve üzerine beyaz örtüler inmiş şehitlerimizi anmak için geliyoruz" diye konuştu. Bakan Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekâtı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykellerinin açılışına katıldı. Kardan heykeller valilik ve kaymakamlık öncülüğünde, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda 9 kişilik ekip tarafından yapıldı.Rümeysa Babacan: Buraya gelmiş olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Bakanlığımızın gençlere böyle bir fırsat yaratması çok kıymetli.Beydanur Kılıç: 109'uncu yılda burada olmak harika hissettiriyor. Atalarımızın vatan için ödediği bedelleri, yaptığı fedakârlıkları bire bir burada görme imkânı buldum. Çok mutluyum.Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış şehitleri için Kazım Karabekir Paşa Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu.Sarıkamış şehitleri için Kars'ta binlerce kişi -5 dereceyi bulan dondurducu havaya rağmen meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü. Yürüyüşe askeri birlikler de katıldı. Ayşe NUR ERDOĞDU/ SABAH* Trabzon Şalpazarı'nda 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 200 metre uzunluğunda bayrak taşındı.* Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan anma töreni için Erciyes'ten kar getirildi. Kaymek Gençlik merkezlerinden gelen öğrenciler, Sarıkamış kahramanlarını canlandırdı. Ali ALTUNTAŞ/ SABAH