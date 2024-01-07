Sinan Akçıl'dan İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı

GENÇLİK VE GÜVEN VURGUSU

Murat Kurum'un adaylığının ilanından sonra ünlü sanatçı Sinan Akçıl paylaşımda bulundu. X hesabından paylaşım yapan Akçıl, "gençlik ve güven" duygusuna vurgu yaptı.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNE UMUTLA BAKTIĞIMIZ BİR AN"

Akçıl, dün akşam Murat Kurum'la bir araya geldiğini "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an..." notuyla paylaştı. Murat Kurum'a hayırlı olsun dileklerini ileten Akçıl paylaşımında, "Çevremde de,dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.

Sinan Akçıl'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.