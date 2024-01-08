Halk TV’nın Adalet Bakanlığı’na iftirası elinde patladı!

İSTİHBARAT RAPORU DA YALAN ÇIKTI!

Çetinkaya'nın bakan yardımcısı ve adli tıp başkanına ulaşma girişimlerinin istihbarat raporuna takıldığını iddia eden muhabirin bu iddiası da yalan çıktı. Emniyetin böyle bir istihbarat raporu olmadığı anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Urfi Çetinkaya ile ilgili emniyetten gelen ilk bilgiyi Bakan Yılmaz Tunç'a bildiren ismin Akın Gürlek olduğu anlaşıldı. Akın Gürlek'e yönelik söylenti üzerine kurulu belgesiz habere imza atan söz konusu muhabirin daha önce de çok sayıda yargı mensubuna benzer iftiralar attığı öğrenildi.