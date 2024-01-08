İstanbul’da “şehitlere saygı Gazze’ye destek” yürüyüşü

İstanbul Ümraniye'de İHH'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından şehitlerimiz ve Filistin için Yamanevler'den Ümraniye Metro Durağı'na yürüyüş gerçekleştirildi. Gazzeli Müslümanlar ve Pençe Kilit harekatında şehit olan askerlerimiz için yürüyen yüzlerce vatandaş, tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüşe katılan ve elinde kanlı bir kundağa sarılı bebek figürü olan kadın, "Bir ölü dünyaya bedelmiş. Orada Müslümanlar şehit oluyor. Onları gördükçe biz Müslümanlığımızı sorguladık. Anların her zaman yanındayız destekçisiyiz " ifadelerini kullandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlere dua edildi. İsraile lanet sloganları atan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve tevhid bayrağı taşıdı.