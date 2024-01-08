Milyonlar harcandı! İlk yağmurda çöktü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 Ekim ayında Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının ardından başlattığı 1400 metre sıcak asfalt çalışmasını tamamlanmıştı. Proje tam 25 milyon TL'ye mal olmuştu. Ancak milyonlar harcanarak yapılan yol kısa sürede çöktü. Birkaç yerinde çukurlar oluşan asfaltta sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, büyükşehir belediyesinin milyonlar harcayarak yaptığı yolun çökmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Milyon liralar harcanarak yapılan kısa sürede çöküyor. İlk yağmurlara bile dayanamadı. Yolda zor anlar yaşıyoruz, yola çıkmaya korkuyoruz" dedi.