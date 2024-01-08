Yayman: Depremzedelerin evlerinin anahtarını Cumhurbaşkanımız verecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Asrın felakatinden en çok etkilenen illerini başında Hatay'ın geldiğini belirterek, ""Hatay'da şu an 40 bin konutu bitirdik, yeni ihaleler yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan depremin yaşandığı 6 Şubat'ta Hatay'ı ve diğer illeri ziyaret ederek depremzedelerin evlerinin anahtarlarını kendi elleriyle teslim edecek" dedi.

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden ve 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimler hakkında görüşlerini de dile getiren Milletvekili Hüseyin Yayman, Hataylıların AK Parti belediyeciliğiyle buluşmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Hatay'ın CHP yönetimini tekrar işbaşına getirmemesi için çok çalışması gerektiğini vurgulayan Yayman şunları kaydetti.

"Hatay iş bilmez CHP'li belediye tarafından 3 dönemdir adeta bir Afrika şehri gibi yönetildi. Kenttin içme suyunu, alt yapısını, kanalizasyonunu ve çöp sorunu çözemeyen bir belediye bulunmakta. Hataylılar seçimde bunları değerlendirecek ve çok çalışarak AK Parti belediyeciliğiyle buluşacaktır."