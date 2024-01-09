Batı, Sabancı suikastının failine 28 yıldır kucak açıyor

İstanbul'da işadamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yi 9 Ocak 1996'da öldürmesinin ardından Belçika'ya kaçan terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal, suikastın 28. yılında hâlâ firari olarak aranıyor. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi. Yakalanıp hapse atılan Mustafa Duyar, 1999'da hapishanedeki bir isyanda öldürüldü.Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, 2016'da Türkiye'ye yasadışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Türkiye'de Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi" kategoride bulunan ve Adalet Bakanlığı'nca iadesi talep edilen Fehriye Erdal'a ise tam 28 yıldır Avrupa kucak açıyor. Belçika'da yakalanıp ev hapsinden kaçtıktan uzun yıllar sonra 15 yıl hapis cezası verilen Erdal, bu ülkede sözde en çok aranan kişiler listesindeki 14 kişiden biri olmasına rağmen 28 yıldır yakalanamıyor. Erdal son olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016 yılında görüntülenmişti.