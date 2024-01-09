Bilecik Belediyesi’nde işler karıştı! Görevden uzaklaştırılan Semih Şahin istifa etti

Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından partisi CHP'den de ihraç edilen Semih Şahin, Başkanlık görevinden resmen istifa etti. Yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte gözler Belediye Meclisine çevrildi.

Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Bilecik Belediye Meclisi dönemin Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'na Vekillik görevi vermişti. İstifanın ardından Belediye Meclisinde yeniden bir başkanlık seçimi yapılması gerekiyor.

MECLİSTE SORUN YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Belediye Meclis toplantısında borçlanma yetkisi isteyen Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na İyi partili meclis üyelerinin çekimser oy kullanmasıyla borçlanma yetkisi verilmemişti. Şimdi gözler yeniden meclise çevrildi. Meclisten CHP'li üyelerin çokluğuna rağmen borçlanma yetkisi alamayan Melek Mızrak Subaşı'nın yeniden başkan seçilip seçilemeyeceği merak konusu oldu.