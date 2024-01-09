Meral Akşener: Biz CHP’ye yancılık için mi parti kurduk?

"BİZ CHP'YE YANCILIK İÇİN Mİ KURULDUK?"

Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, "Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz, şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış.' Biz AK Parti'nin karsısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk." diye konuştu.

"KABUL KARDEŞİM SUÇ BENİM!"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmelerinin ardından muhalefette suçlu arayışına girişildiğini aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"2023'te sistemi değiştirdik mi? Hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor?"