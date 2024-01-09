Milletvekili Halil Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24, 25, 26, ve 27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın cenazesi, memleketinde toprağa verildi. Şanlıurfa'da 4 dönem milletvekilliği yapan Halil Özcan, önceki gün böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen hafta hastanede ziyaret ettiği Özcan'ın cenazesi, dün sabah saatlerinde uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. Özcan'ın cenazesi, namazının kılınması için Balıklıgöl Platosu'ndaki Dergah Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat katıldı. Özcan'ın cenazesi, namaz sonrası Şahinalan Mahallesi'nde toprağa verildi. DHA