Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, kente gelişinde partililer tarafından karşılandı. Başkan Mehmet Sekmen, üçüncü kez aday gösterildi. İstanbul'daki törenin ardından uçakla Erzurum'a gelen Sekmen, havalimanında partililerce coşkulu şekilde karşılandı. Davul-zurnalı, atlı ve meşaleli karşılamada partililerle buluşan Başkan Sekmen, seçim otobüsünden halkı selamladı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Mehmet Sekmen, "İmkânlarımız ölçüsünde şehrimizin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri hep beraber yapacağız. El ele vererek Erzurum'u büyütmenin, geliştirmenin gayreti içinde olacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Yeniden büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız. İnşallah Erzurum'da da eser siyasetine devam edeceğiz" dedi.