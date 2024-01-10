Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin algı operasyonunu DSİ bozdu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara kent merkezinin en büyük su kaynağı olan Çamlıdere Barajı'ndan su temini sağlayan sistemin yenilenme işinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ tarafından yapılacağına ilişkin haberleri yalanladı. Açıklamada, "Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini" işinin de ASKİ'nin talebiyle Japon kredi kuruluşu JICA kredisi finansmanı ile DSİ tarafından gerçekleştirileceği belirtildi. Projenin ihale sürecine başlandığı ve ihalenin ilk aşaması olan ön yeterlilik oturumunun 29 Ocak'ta DSİ tarafından yapılacağı ifade edildi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın DSİ'nin görev alanına giren işi sahiplenmesinin yaklaşan seçimler öncesinde bir "algı operasyonu" olduğunu söyledi. Özcan, "Ankaralılar 3 ay daha sabretsinler, Ankara'nın Sayın Yavaş'ı bekleyecek kadar zamanı yok. Sayın Yavaş hizmette yavaş, algıda hızlı çıktı. Ama 31 Mart'ta Ankaralı hemşerilerim 5 yılın hesabını soracak" dedi.