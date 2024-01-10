Bahçeli’den Fatih Cami imamına bıçaklı saldırıya tepki: Provokasyon arayışındaki mihraklara asla fırsat verilmeyecek

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya platformu X'ten bir dizi açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Bahçeli, Fatih Camii İmamına düzenlenen provokatif saldırıya da tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İnsan, kitle iletişim araçları vasıtasıyla devamlı surette kendisini ilgilendiren veya ilgilendirebilecek konularda ya bilgi ya da haber almak ister. Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmek hem vatandaşlık hakkı hem de insan hakkıdır. Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir.