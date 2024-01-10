Edirne’ye kadın eli değecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın başkan adayı olarak Belgin İba'nın isminin açıklanması Edirne'de coşkuyla karşılandı. İba'yı törenle karşılayan Edirneliler, kente kadın eli değecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, "Öncelikle teşkilatımızın içinden birisi olan Belgin Başkanımızın aday olmasından dolayı son derece memnunuz. Partimize emek veren insanların aday olması, parti içinde görev alanlar olarak bizlere büyük bir moral ve şevk veriyor. Bunun yanında Edirne uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde. Ancak geldiğimiz noktada artık neredeyse CHP'li hemşerilerimizin tümü Edirne'de belediyecilik açısından isyan etme noktasına geldi. Burada yoğun bir hizmet açlığı var. İnsanların temel hizmetlere bile erişimi çok zorlaştı. AK Parti belediyeciliğinin Edirne'ye ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Gerek alt yapı hizmetleriyle, gerek üstyapı hizmetleriyle, gerek insana olan yaklaşımıyla, sosyal belediyeciliğiyle, her anlamda Edirne'yi kucaklayacak bir belediyecilik yapmak Belgin Başkanımıza nasip olacak inşallah."Sözütok Andıç (Ev kadın): Çok mutluyuz.Edirne'ye bir kadın elinin değecek olması bizi çok gururlandırıyor. İnşallah gümbür gümbür geliyoruz.Arabacı (Emekli): Belgin hanımın aday olarak açıklanması Edirne'de bekleniyordu.Bizim için sürpriz olmadı. Adayın kadın olması da ekstra olumlu bir durum. Belgin hanım çok çalışkan birisi.Yıldırım (Çiftçi): Belgin hanım uzun zamandan beri AK Parti'ye hizmet ediyor.Edirne'miz için hayırlı olur inşallah. Daha güzel yatırımlar bekliyoruz.Küçükaakgüner (Muhasebeci): Başkan adayının kadın olması beni çok umutlandırdı.