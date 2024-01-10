Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasında dosya mütalaaya gönderildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 62 sanıklı davada Yargıtay incelemesini tamamlanmıştı. Yargıtay, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken, dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararlarını onamıştı.

Bozmanın ardından yerel mahkeme, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık ise bulundukları şehirden SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya, sanık ve Dink ailesinin avukatları da katıldı.

DİNK AİLESİ AVUKATI GENELKURMAY'A YAZI YAZILMASINI İSTEDİ

Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci, Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazılarak başkanlığın internet sitesinde yer alan 24 Şubat 2004 tarihli basın açıklamasının neden ve ne amaçla yapıldığını yine aynı tarihte Hrant Dink ile İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen görüşme sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) Müsteşarlığı'na iletilen raporun, kurumlarına iletilip iletilmediğinin sorulmasını talep etti.

MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderdi. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.