Altın Portakal sözünü de tutmadı

Geçen yıl 7-14 Ekim tarihlerinde 60'ıncısı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, FETÖ'den ihraç edilen 2 kişiyi anlatan "Kanun Hükmü" belgeseli gösterilmek istenince, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çekti. Tek başına kalan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi de festivali iptal etti. Yaşanan skandalın ardından, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Şartlar ne olursa olsun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olarak 2023 bitmeden, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında festivali yeniden yapacağım" diyerek söz verdi. Ancak 2023 bitmesine rağmen festival yapılamadı. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise "2024 yılına girdik, hâlâ festival yok" dedi.