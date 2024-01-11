Bilecik’te koltuk kaosu

Bilecik Belediyesi'nde 2019'da yapılan rüşvet operasyonunun ardından görevinden uzaklaştırılan CHP'li Başkan Semih Şahin, bugün asaleten bağlı bulunduğu başkanlık görevinden istifa etti. İstifanın ardından Belediye Meclisi'nde yeniden bir başkanlık seçimi yapılması gerekiyor. Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Bilecik Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin 37'nci turunda Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, göreve başkanvekili olarak seçilmişti.Geçtiğimiz hafta Belediye Meclis toplantısında borçlanma yetkisi isteyen Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, İyi Partili meclis üyelerinin çekimser oy kullanmasıyla yetki alamamıştı.