CHP’de belediye adayları çatlağı... Eren Erdem’den ironiyle tepki

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) belediye başkanlarının açıklanmasının CHP içinde yaşanan krizden kaynaklı ertelendiği iddia ediliyordu. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özer ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında belediye adaylarının isimlerinin belirlenmesi konusunda kriz yaşandığı ileri sürülüyordu. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine sayılı günler kala ise dün gece CHP Parti Meclisi (PM) bazı şehirlerin belediye başkan adaylarını açıkladı.

" 'BU YEPYENİ YÜZLER' SAYESİNDE…"

Değişim rüzgârının estiği söylenen CHP'de ise belediye adaylarının açıklanmasında değişim yerine CHP'deki eski isimlerin çoğunlukta olduğu bir liste ortaya çıktı. Belediye adaylarının isimleri netleştikçe CHP'nin kurmayları arasında da isimlerin çoğunlukla CHP'den yeni isimler olmaması tepkiyle karşılandı. Eski Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adaylığına Candan Yüceer'in aday gösterilmesine ironiyle tepki gösterdi. Erdem, sosyal medyadan "24, 24, 26, ve 27. dönem Tekirdağ Milletvekilimiz, 34, 35, 36 ve 37. dönem Parti Meclisi Üyemiz (Parti yöneticimiz) Sayın Candan Yüceer'in Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tebrik ederim. Partimizdeki değişimin siyasetimize kazandırdığı 'bu YEPYENİ yüzler' sayesinde değişim Tekirdağ'dan tüm ülkeye yayılacak, partimiz CHP tarih yazacak…" şeklinde yazdı.

LÜTFÜ SAVAŞ ÇATLAĞI: "ŞAHSEN DOĞRU BULMUYORUM"

Erdem, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden belediye başkan adayı olarak ilan edilmesine yönelik Taylan Deniz'in "Eren bey Hatay da Lütfü Savaş'ın tekrardan aday gösterilmesi doğru bir karar mı sizce?" sorusuna da cevap verdi.

Erdem, bu konuda da CHP yönetimiyle aynı düşünmediğini ifade ederek tepkisini ortaya koydu. Erdem, CHP'deki aday çatlağının en büyük göstergesi olarak şu ifadeleri kullandı: "Ben, şahsen doğru bulmuyorum. Ancak, bunu hiçbir görevim olmaksızın söylüyorum. Bana göre tüm adaylar önseçimle belirlenmelidir. Görev süremde bunu savundum. Ve tümüyle bunu önerdim. Saygılarımla."