Görevden alınan eski il başkanı Bezircilioğlu’ndan Özlale’ye yaylım ateşi: Egolu, kaprisli, şımarık!

İYİ Parti İzmir'de İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale arasında yaşandığı iddia edilen tartışmalar sonrası İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve yönetim kadroları görevden alındı. Görevden alınması sonrası parti binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKŞENER'LE GÖRÜŞÜP 'YA BEN YA İL YÖNETİMİ' DEMİŞ

Açıklamayı yönetim kurulu adına yaptığını ifade eden Bezircilioğlu, istifa sürecine giden olayları tek tek anlattı. Özlale "İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın 10 Ocak 2024 tarihli yazısı ile 11 Ocak 2024 tarihinde görevden el çektirilmiştir. El çektirme kararında gerekçe belirtilmemiştir. Bu nedenle Genel Merkezimizin bu tasarrufu ile ilgili İI Yönetim Kurulumuz üzerinde bir töhmet oluşmaması adına, görevden alınma nedenini kamuoyu ile paylaşmak zaruri olmuştur. Yılbaşından hemen önce İl Başkanlığı makamında İl Sekreterimiz, Siyasi İşler Başkanımızın üzerine yürümüş, sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine İl Sekreterinin görevinden istifası istenmiş ancak Ümit Özlale devreye girerek, İl Başkanımıza 'İl sekreteri yoksa ben de yokum' diyerek sürecin baş aktörlüğüne soyunmuştur. İl yöneticilerini görevlendirme yetkisi il başkanındadır. Bu yetki milletvekili ya da herhangi bir adayın uhdesinde değildir. Parti içinde bu tarz bir olayın hoş görülmesinin mümkün olmadığı kendisine iletildiğinde 'ben de Genel Başkan'a gidip ya il ya ben derim' diyerek ısrarcı olduğunu belirtmiştir. Olayın akabinde Ümit Özlale Ankara'ya giderek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile görüşmüş, 'ya ben ya da il yönetimi' diye diretmesi neticesinde de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tercihini Ümit Özlale lehine kullanmak zorunda kalmış ve yönetim görevden el çektirilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkan adayının, İl Yönetim Kurulu'nu görevden el çektirmek için aylardır fırsat kolladığı bilinmekteydi" ifadelerini kullandı.

"KONGREDEKİ RAKİBİMİ YÖNETİME GETİRMEK İSTİYOR"

Özlale'nin ilçe ve il yönetimini dizayn etme çabasında olduğunu belirten Bezircilioğlu, "Ümit Özlale, adaylığı açıklandığı günden bugüne, il binasında alan tahsis edilmesine rağmen il binası dışında, seçim çalışmalarına İl Başkanı ve yönetimi hiçe sayarak birkaç kişi ile sürdürmekteydi. Son olayda da Ümit Özlale, müdahale yetkisi olmamasına rağmen il yöneticileri arasında geçen ve disiplin cezası gerektiren bir olayı bahane ederek, gerek partimizi gerekse Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i zor durumda bırakmıştır. İP İzmir İl Yönetim Kurulu, demokratik bir kongrede delegenin oyu ile seçilmiştir. Partinin tüm üyelerinin yeterlilik onayı anlamına gelen, Genel Seçim Temayül Yoklaması'na katılmadan kontenjan adayı olarak İzmir Milletvekili seçilen Ümit Özlale'nin, yerel seçimlere 80 gün gibi kısa bir süre kala İl Yönetimini görevden aldırarak teşkilatı dizayn etme çabası, kendisinin demokrasiye olan bakış açısını, onun için çalışan parti teşkilatına karşı demokrasiden uzak benmerkezci yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Seçim çalışmalarında 'İzmirliyim, İzmir'in değerlerine sahibim' diyen ve partimizin en iddialı belediye başkan adayı olarak kabul ettiği Ümit Özlale'nin, seçilerek göreve gelmiş il yönetiminin, şımarık bir kaprisle görevden el çektirilmesini sağlayarak, mevcut yönetime karşı kongrede kaybetmiş kişileri yönetime getirmek istemesi İzmir'in demokratik, cumhuriyetçi, özgür, çağdaş yapısıyla bağdaşmadığının göstergesidir." dedi.

"EGO PATLAMASI..."

Bezircilioğlu şunları söyledi:

"Gerçekten seçime 80 gün kala böyle bir hamle eften püften sebepler… Ortada bir sebep de yok. Bir şey de yok. Yapmak gerçekten ha kişisel olarak bir ego patlaması. Şımarıklığın göstergesi olarak algılamak lazım. Siyaseti çok iyi anlamadığının, siyaseti çok iyi bilmediğinin bir göstergesi olarak algılamak lazım. yani diyecek bir şey yok."

"HEPİMİZİN HAYSİYETİ ŞEREFİ VAR"

Diğer istifalar arkadaşlarımızın kendi tasarruflarıdır. Herhangi bir şekilde müdahil olmak istemem. Görevden alınan benim. Ben 1 yıldır il başkanıyım. Teşkilat karpuz gibi 2'ye bölünmüştü. 1 senedir elbette hatalarımız olabilir ancak teşkilattaki hataları gidermek adına herkesi İP potasında bir araya getirmeyi hedelemiştik. Ancak bizim bile mana vermediğimiz bir ortamda arkadaşların gösterdiği tepkiye istifa edin ya da etmeyin diye müdahil olmak istemem. Herkes anti demokratik uygulamayı görüyor. Kendileri nasıl davranmak istiyorsa davranabilirler. Biz sadece aldıkları tavrı kabul ederiz. Ancak müdahil olmam. Partiye zarar verme gibi bir düşüncemiz yok ancak görevden neden alındığımızın bilinmesini isterim. Buradaki insanların bir haysiyeti, onuru, şerefi var."

"KİŞİSEL KAPRİS..."

"Ben İYİ Parti kurulmadan önce de İzmir'de tanınan, bilinen bir insandım" diyen Bezircilioğlu şöyle konuştu:

İzmir'de olan, çevresi olan bir insanım. O yüzden de beni teveccüh gösterdiler. İYİ Parti il başkan adaylığına onore ettiler, gösterdiler. Biz de aday olduk ve demokratik bir kongrede seçildik. İl yönetimimizle gerekçesiz bir şekilde görevden alındık. Bir töhmet oluştu. Biz ahlaksızlıktan, hırsızlıktan, ahlaka gayri bir şeyden, namussuzluktan, onursuzluktan, şerefsizlikten görevden alınmadık. Biz burada belediye başkanı adayı olan bir arkadaşımızın kişisel kapris ve şımarıklığından dolayı görevden alındık. Bunu anlatmak da benim boynumun borcu."

"ÜMİT BEY GERİ ADIM ATMADI"

Dervişoğlu ve Kırkpınar ile görüştüğünü belirten Bezircilioğlu, "Milletvekillerimiz Hüsnü Kırkpınar ve Musavat Dervişoğlu bu konuda çok ciddi çaba sarf ettiğini, kendilerini bu kapristen, bu şımarıklıktan vazgeçirmek için ellerinden bir geleni yaptığına şahidim. Ama Ümit Bey bu konuda geri adım atmadı. Musavat Bey'in de bu konuda yapabileceği bu kadardı. Yetmedi herhalde güçleri" dedi.

İLÇE BAŞKANLARI İLE ADAY ADAYLARI DA İSTİFA EDECEK İDDİASI

Genel Merkezin İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve il yönetimini görevden almasının ardından şok gelişme yaşandı. 20 ilçe başkanı ve 30 ilçede aday adaylığını açıklayan isimlerin istifa edeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

20 İLÇE BAŞKANI İSTİFA EDECEK

Edinilen bilgiye göre il yönetiminin görevden alınmasının ardından kazan kaldıran İYİ Parti İzmir Teşkilatında yaklaşık 20 ilçe başkanının istifa dilekçesini hazırladığı iddia edildi. İlçe başkanlarının daha önce Bezircilioğlu ile yaptığı görüşmede 'teşkilatın desteği hiçe sayılırsa görevi bırakırız' dediği de kulislerde yerini alıyor.

ADAY ADAYLARI DA ÇEKİLECEK

Kulislerde yer alan bir diğer iddia ise aday adayları için… 30 ilçeden aday adayı olan isimlerin Bezircilioğlu ve il yönetiminin görevden alınmasının ardından ilçe başkanları ile birlikte ilçelerdeki aday adayları da taleplerinden geri dönecek. Bu doğrultuda İYİ Parti'nin birçok ilçede aday adayı sayısı sıfıra inecek..